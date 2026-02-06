Бессент связал новые возможные санкции против России с переговорами по Украине

Ранее глава Минфина США заявлял о подготовке крупнейшего пакета санкций против России, применение которого зависит от прогресса в переговорном процессе по Украине. Бессент утверждал, что Вашингтон может усилить давление на Москву, введя ограничения в отношении так называемого «теневого флота». США не раз угрожали России новыми санкциями из-за ситуации вокруг Украины.