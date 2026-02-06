Ричмонд
Бессент связал новые возможные санкции против России с переговорами по Украине

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что введение новых санкций против России будет зависеть от хода переговоров по украинскому вопросу в ближайшее время. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Бессента, будущий пакет санкций может включать ограничения для танкеров, предположительно входящих в так называемый «теневой флот».

«Мы посмотрим, к чему приведут мирные переговоры», — отметил он.

В Москве при этом указывают, что санкционная политика США продолжается независимо от контактов сторон. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новые ограничения Вашингтона стали неожиданностью после переговоров в Анкоридже. В МИД РФ ожидали дальнейших дипломатических шагов, включая подготовку международной конференции и обсуждение механизмов мирного урегулирования, однако вместо этого последовали новые санкции.

Ранее глава Минфина США заявлял о подготовке крупнейшего пакета санкций против России, применение которого зависит от прогресса в переговорном процессе по Украине. Бессент утверждал, что Вашингтон может усилить давление на Москву, введя ограничения в отношении так называемого «теневого флота». США не раз угрожали России новыми санкциями из-за ситуации вокруг Украины.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

