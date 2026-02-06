Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: дело Эпштейна запятнало репутацию ВЭФ

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев считает, что скандал вокруг дела американского финансиста Джеффри Эпштейна запятнал репутацию Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. В качестве альтернативы он предложил Петербургский международный экономический форум.

Источник: РИА "Новости"

«Репутация Давоса сильно запятнана. Все хорошие люди с ВЭФ должны вместо этого перейти на Петербургский международный экономический форум. ВЭФ может оставаться сосредоточенным на обсуждении наследия Эпштейна и уроков, извлеченных из его процесса построения связей», — написал Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Покойного Джеффри Эпштейна обвиняли в секс-торговле и сутенерстве. 5 февраля ВЭФ начал внутреннее расследование в отношении своего главы Берге Бренде. Перед этим его имя обнаружили в файлах по делу Эпштейна, которые опубликовал Минюст США.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше