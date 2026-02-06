У Крыма и Сочи зафиксирован самолёт-разведчик ВМС США

Самолёт вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла. Его маршрут включал петлю над территорией Румынии, после чего воздушное судно направилось над Чёрным морем вдоль крымского побережья в сторону Сочи. Не долетев примерно 200 километров до этого города, самолёт развернулся и тем же путём вернулся на свою базу в Италии.
Ранее самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon уже фиксировался в акватории Чёрного моря вблизи Сочи. Всего в воздухе самолёт находился около шести часов. Воздушные суда подобного типа регулярно осуществляют полёты вдоль российских границ. Самолёт такого же типа был замечен 31 января близ границы Ирана. Судя по всему, американский самолёт вылетел с аэродрома в Бахрейне и сразу взял курс к иранской границе.
