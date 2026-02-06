Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Крыма и Сочи зафиксирован самолёт-разведчик ВМС США

Разведывательный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon, принадлежащий Военно-морским силам США, выполнил полёт над акваторией Чёрного моря. Согласно анализу данных о перемещении воздушного судна, его маршрут пролегал вблизи побережья Крыма и города Сочи. Об этом сообщило РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Самолёт вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла. Его маршрут включал петлю над территорией Румынии, после чего воздушное судно направилось над Чёрным морем вдоль крымского побережья в сторону Сочи. Не долетев примерно 200 километров до этого города, самолёт развернулся и тем же путём вернулся на свою базу в Италии.

Ранее самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon уже фиксировался в акватории Чёрного моря вблизи Сочи. Всего в воздухе самолёт находился около шести часов. Воздушные суда подобного типа регулярно осуществляют полёты вдоль российских границ. Самолёт такого же типа был замечен 31 января близ границы Ирана. Судя по всему, американский самолёт вылетел с аэродрома в Бахрейне и сразу взял курс к иранской границе.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше