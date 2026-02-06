У Крыма и Сочи зафиксирован самолёт-разведчик ВМС США

Самолёт вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла. Его маршрут включал петлю над территорией Румынии, после чего воздушное судно направилось над Чёрным морем вдоль крымского побережья в сторону Сочи. Не долетев примерно 200 километров до этого города, самолёт развернулся и тем же путём вернулся на свою базу в Италии.