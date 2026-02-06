Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова связала подрывы «Северных потоков» с файлами Эпштейна

На Западе ничего не расследуется, когда речь идет об участии «мировых элит». С таким мнением в своем Telegram-канале выступила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, говоря о скандале вокруг американского педофила-финансиста Джеффри Эпштейна.

Источник: РИА "Новости"

«С невероятным усилием каждый день читаю “файлы Эпштейна”. Это просто ад», — отметила Захарова, подчеркнув, что теперь все становится на свои места: ход расследований, где замешаны «мировые элиты», будь то подрывы на «Северных потоках» или убийство американского президента Джона Кеннеди, игнорируется.

По ее словам, смешно наблюдать, что теперь преступления или преступные намерения тех, кто совершает подобное, фиксируются на фото и видео. Однако эти факты не останавливают людей, оправдывающих такие умыслы, считает Захарова. «И все равно “не всё так однозначно”», — поиронизировала официальный представитель российского МИД.

Ранее Мария Захарова заявила, что скандал, развернувшийся вокруг фигуры Эпштейна, показал истинное отношение западных элит к несовершеннолетним. Как подчеркнула она, Запад выделяет огромные деньги на нанесение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов по мирным жителям, в том числе детям.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше