Захарова связала подрывы «Северных потоков» с файлами Эпштейна

По ее словам, смешно наблюдать, что теперь преступления или преступные намерения тех, кто совершает подобное, фиксируются на фото и видео. Однако эти факты не останавливают людей, оправдывающих такие умыслы, считает Захарова. «И все равно “не всё так однозначно”», — поиронизировала официальный представитель российского МИД.