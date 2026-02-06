Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров: 20 чеченцев вернулись домой после обмена пленными с Украиной

Кадыров на фоне возвращение пленных на родину обсудил процесс с президентом ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

После первого за 2026 год обмена пленными между Россией и Украиной на родину прибыли 20 уроженцев Чечни. Об этом заявил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«В четверг состоялся первый в этом году обмен пленными. В результате очередного мероприятия Министерство обороны РФ вернуло домой 157 российских бойцов, 20 из которых — уроженцы Чеченской Республики», — написал Кадыров в Telegram-канале.

По словам Кадырова, он также обсудил процесс обмена пленными с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зайидом Аль Нахайаном.

Напомним, что в результате обмена пленными на родину вернулись 157 российских военнослужащих. Кроме того, согласно заявлению оборонного ведомства, в рамках обмена освобождены трое мирных жителей Курской области, незаконно взятых в плен Украиной.

При этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что военнослужащие из РФ сообщили о нарушении норм Женевской конвенции в плену Украины.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше