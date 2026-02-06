Кадыров: 20 чеченцев вернулись домой после обмена пленными с Украиной

После первого за 2026 год обмена пленными между Россией и Украиной на родину прибыли 20 уроженцев Чечни. Об этом заявил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«В четверг состоялся первый в этом году обмен пленными. В результате очередного мероприятия Министерство обороны РФ вернуло домой 157 российских бойцов, 20 из которых — уроженцы Чеченской Республики», — написал Кадыров в Telegram-канале.
По словам Кадырова, он также обсудил процесс обмена пленными с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зайидом Аль Нахайаном.
Напомним, что в результате обмена пленными на родину вернулись 157 российских военнослужащих. Кроме того, согласно заявлению оборонного ведомства, в рамках обмена освобождены трое мирных жителей Курской области, незаконно взятых в плен Украиной.
При этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что военнослужащие из РФ сообщили о нарушении норм Женевской конвенции в плену Украины.