Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild: Мерц собирается встретиться с Трампом в США 3 марта

Мерц в начале марта намерен отправиться с визитом в США, где встретится с Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Фридрих Мерц в начале марта намерен отправиться с визитом в Соединённые Штаты, где планируется его встреча с президентом Дональдом Трампом. По информации СМИ, переговоры в Белом доме предварительно намечены на 3 марта, пишет Bild.

В случае их проведения это станет третьей поездкой главы немецкого правительства в США после вступления в должность в мае 2025 года.

Первый официальный визит Мерца в Вашингтон состоялся 6 июня 2025 года. Уже в августе того же года он вновь посетил США, присоединившись к делегациям лидеров европейских стран. Предстоящая поездка рассматривается как продолжение регулярных контактов между Берлином и Вашингтоном на высшем уровне.

Ранее Мерц заявил, что европейским странам, в частности, ФРГ, следует стать более независимыми от Соединённых Штатов и не мириться с политикой президента США Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше