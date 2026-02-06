Bild: Мерц собирается встретиться с Трампом в США 3 марта

Канцлер Германии Фридрих Мерц в начале марта намерен отправиться с визитом в Соединённые Штаты, где планируется его встреча с президентом Дональдом Трампом. По информации СМИ, переговоры в Белом доме предварительно намечены на 3 марта, пишет Bild.
В случае их проведения это станет третьей поездкой главы немецкого правительства в США после вступления в должность в мае 2025 года.
Первый официальный визит Мерца в Вашингтон состоялся 6 июня 2025 года. Уже в августе того же года он вновь посетил США, присоединившись к делегациям лидеров европейских стран. Предстоящая поездка рассматривается как продолжение регулярных контактов между Берлином и Вашингтоном на высшем уровне.
Ранее Мерц заявил, что европейским странам, в частности, ФРГ, следует стать более независимыми от Соединённых Штатов и не мириться с политикой президента США Дональда Трампа.