Bild: Мерц собирается встретиться с Трампом в США 3 марта

Первый официальный визит Мерца в Вашингтон состоялся 6 июня 2025 года. Уже в августе того же года он вновь посетил США, присоединившись к делегациям лидеров европейских стран. Предстоящая поездка рассматривается как продолжение регулярных контактов между Берлином и Вашингтоном на высшем уровне.