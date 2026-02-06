Ричмонд
Валерий Леонтьев уже давно не появлялся в своей квартире в центре Москвы

РИА Новости: Валерий Леонтьев уже давно не появлялся в своей квартире в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Певец Валерий Леонтьев давно не появлялся в московской квартире в Колокольниковом переулке, рассказали РИА Новости его соседи.

«Когда 75 лет ему (Валерию Леонтьеву — ред.) было, он приезжал, концерт давал, больше я его не видела», — сказала РИА Новости соседка артиста, отвечая на вопрос о том, когда в последний раз он приезжал в квартиру.

Другой сосед рассказал РИА Новости, что не особо общался с музыкантом, только «по-соседски», он также рассказывал, что некоторое время назад видел певца, однако когда конкретно, сказать не смог.

Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года.