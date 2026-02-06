Источник: предсказать итоги диалога Ирана и США сложно

«Хотя прогнозировать результаты (переговоров Ирана и США — ред.) затруднительно из-за сложности ситуации и (неясности — ред.) действий США, отсутствие доверия к США является главным вызовом (для проведения переговоров — ред.), особенно после того как во время предыдущих переговоров, прошедших в Маскате, США и Израилем были предприняты враждебные военные шаги, направленные против Ирана, которые углубили пропасть недоверия и сильно повысили уровень осторожности (Ирана — ред.)», — сказал собеседник агентства.