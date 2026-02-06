Источник: предсказать итоги диалога Ирана и США сложно

ТЕГЕРАН, 6 фев — РИА Новости. Итог предстоящих переговоров США и Ирана по ядерной проблематике предсказать сложно, отсутствие доверия Тегерана к Вашингтону является главным вызовом для диалога сторон, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.
«Хотя прогнозировать результаты (переговоров Ирана и США — ред.) затруднительно из-за сложности ситуации и (неясности — ред.) действий США, отсутствие доверия к США является главным вызовом (для проведения переговоров — ред.), особенно после того как во время предыдущих переговоров, прошедших в Маскате, США и Израилем были предприняты враждебные военные шаги, направленные против Ирана, которые углубили пропасть недоверия и сильно повысили уровень осторожности (Ирана — ред.)», — сказал собеседник агентства.
Шестого февраля глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф начнут переговоры, чтобы решить существующие между Тегераном и Вашингтоном разногласия, связанные с иранской ядерной программой. Встреча сторон, как заявили в Тегеране, пройдет в Маскате, столице Омана, и состоится впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года (Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций).