Ракета «Союз-2.1б» вывела аппараты на орбиту

«Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса “Союз-2.1б” взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в сообщении.