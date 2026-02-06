Ракета «Союз-2.1б» вывела аппараты на орбиту

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ракета «Союз-2.1б» вывела космические аппараты на целевую орбиту, они приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее ведомство сообщало, что российские космические войска запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками.
«Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса “Союз-2.1б” взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.