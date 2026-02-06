Хакеры назвали самую массовую мошенническую схему в России

Однако на самом деле мошенники сами могут попросить предоставить им доступ к банковскому счету для дальнейшего оформления кредита или микрозайма на имя жертвы, самостоятельного вывода находящихся на счету денег, продажи личных данных или использования их для других попыток мошенничества.