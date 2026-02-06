В АТОР рассказали, куда весной можно поехать за 70 тысяч рублей

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Весенний отдых за рубежом в теплых странах с пляжным отдыхом доступен россиянам, начиная с бюджета в 70 тысяч рублей на человека, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.
«Сейчас туры в Эмираты начинаются от 70 тысяч рублей за человека, если смотреть отель с выходом на пляж … В Египет стоимость тура с перелетом начинается от 70 тысяч рублей за человека», — рассказал Мурадян, отвечая на вопрос о том, какие бюджетные направления доступны россиянам весной.
По данным АТОР, ОАЭ являются одними из традиционных лидеров спроса в весеннем сезоне, где весной складываются комфортные климатические условия, благоприятные для пляжного отдыха. «В Эмиратах уже установилась теплая погода, днем температура достигает +27, море еще не стало горячим, при этом перелет относительно близкий», — добавил он.
По схожей стоимости — также от 70 тысяч рублей — можно отправиться и в Египет, в эту сумму обычно входит перелет и отдых по системе «все включено». «Жаркая погода установится здесь во второй половине марта, и уже сейчас туристы активно бронируют этот период», — рассказал Мурадян.
«В Таиланде отдохнуть можно от 75 тысяч рублей за человека. Еще одно суперпопулярное направление в этом зимнем сезоне — Вьетнам. Спрос настолько высокий, что места в отелях придется поискать, однако неплохие варианты есть по цене от 75 тысяч рублей на человека», — отметил он.
В ценовом диапазоне от 75 до 80 тысяч рублей находятся туры на курорты Индии (Гоа) и Шри-Ланки, где сезон длится до начала сезона дождей. «Причем тратиться на визу уже не придется — Индия обнулила визовый сбор для россиян с 1 января этого года», — напомнил Мурадян.
По его словам, премиальным выбором весной все еще остаются Мальдивы, где стоимость отдыха начинается от 150 тысяч рублей с человека.