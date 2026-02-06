Изолированные в Сумской области части ВСУ едят снег, заявил Алаудинов

«Есть у нас некоторые участки, которые мы изолировали, и вот изоляция этих участков, она действительно противника уже оставит в очень тяжёлое положение. На протяжении где-то уже даже больше месяца противник не может вывести ни трехсотых (раненых — ред.), ни обеспечить подвоз еды и воды, и того, что необходимо. То есть, ситуация у них в этом свете очень трагична», — пояснил Алаудинов.