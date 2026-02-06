Изолированные в Сумской области части ВСУ едят снег, заявил Алаудинов

КУРСК, 6 фев — РИА Новости. Ряд групп подразделений ВСУ оказались полностью изолированы от поставок еды и боеприпасов в Сумской области, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Конечно, морозы эти очень серьезно усложняют работу как противника, так и нашу работу, но в то же самое время получается, что мы имеем хорошую возможность для того, чтобы изолировать противника», — сообщил Алаудинов.
Он уточнил, что на ряде участков в Сумской области некоторые группы ВСУ полностью изолированы от поставок провизии и боеприпасов.
«В одном из радиоперехватов, которые мы делали, противник жаловался на то, что у него давно уже нет воды, что они уже снег едят, и его они даже не могут растопить, потому что нельзя разжигать костёр, да и для оружия у них тоже ничего нет», — пояснил командир «Ахмата».
Он пояснил, что на ряде участков ВСУ не только не могут завезти провизию и боеприпасы, но и вывезти раненых, а также тела ликвидированных солдат.
«Есть у нас некоторые участки, которые мы изолировали, и вот изоляция этих участков, она действительно противника уже оставит в очень тяжёлое положение. На протяжении где-то уже даже больше месяца противник не может вывести ни трехсотых (раненых — ред.), ни обеспечить подвоз еды и воды, и того, что необходимо. То есть, ситуация у них в этом свете очень трагична», — пояснил Алаудинов.