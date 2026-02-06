Ричмонд
В МИД заявили о деструктивной роли Европы в переговорах по Украине

Любинский: Европа по-прежнему играет деструктивную роль в переговорах по Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Европа по-прежнему играет деструктивную роль в переговорах по Украине, заявил замглавы российского МИД Дмитрий Любинский.

«Да, абсолютно. Здесь никаких даже малейших признаков “поумнения” мы не видим абсолютно», — сказал он газете «Известия», отвечая на вопрос о действиях европейцев.

По словам Любинского, неизбежно, когда будет возобновлен серьезный разговор о принципах построения евразийской безопасности, со всей остротой будут ставиться вопросы, тема нерасширения НАТО присутствует в повестке дня уже десятилетия. Он отметил, что эта тема никуда не исчезнет сама по себе, в этом одна из ключевых причин тех деструктивных процессов, которые сегодня происходят в сфере европейской безопасности.

В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23−24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.

Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ — это именно принуждение к мирному решению.

