В МИД заявили о деструктивной роли Европы в переговорах по Украине

По словам Любинского, неизбежно, когда будет возобновлен серьезный разговор о принципах построения евразийской безопасности, со всей остротой будут ставиться вопросы, тема нерасширения НАТО присутствует в повестке дня уже десятилетия. Он отметил, что эта тема никуда не исчезнет сама по себе, в этом одна из ключевых причин тех деструктивных процессов, которые сегодня происходят в сфере европейской безопасности.