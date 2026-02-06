Ричмонд
«Белые списки» Starlink, заявленные минобороны Украины, не работают

РИА Новости: заявленные Федоровым «белые списки» терминалов Starlink не работают.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Белые списки терминалов Starlink, заявленные министром обороны Украины Михаилом Федоровым, не решают проблемы верификации, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, процесс верификации завязан на алгоритм через приложения «Армия+», и «Дельта», в которые вносятся KIT-номера или UTID терминала Starlink.

«Процесс верификации занимает длительное время из- за банального человеческого фактора, а также перегруза приложения “Армия+” и его неготовности», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что чем ближе терминал находится к линии боевого соприкосновения, тем сложнее его учесть. Из-за этого у ВСУ терминалы Starlink отключаются во время боевой работы.

«В первую очередь терминалы отключаются у экипажей БПЛА беспилотных сил ВСУ, подразделений связи и позиций непосредственно на передовой, для которых это критично», — добавил сотрудник силовых структур.

Накануне в силовых структурах сообщили РИА Новости, что терминалы Starlink отключаются на позициях украинских военных, оставляя их без связи.

Первого февраля министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в стране введут ограничения для неавторизованных терминалов Starlink.

Ранее чиновник утверждал, что Киев начал работать со SpaceX над тем, чтобы предотвратить якобы использование спутниковой связи российскими дронами. С просьбой «помешать России использовать Starlink» обращался к Илону Маску и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Американский миллиардер в ответ назвал его «слюнявым идиотом».

