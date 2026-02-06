Маск предсказал США банкротство из-за госдолга

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Только роботы и искусственный интеллект помогут США преодолеть проблему накапливающегося госдолга, который грозит стране банкротством, заявил американский предприниматель Илон Маск.
«Возможно, у нас получится замедлить наступление банкротства США и получить достаточно времени для ИИ и роботов, которые помогут решить проблему. Это единственное, что может разрешить ситуацию с госдолгом», — заявил Маск в интервью блогерам Дваркешу Пателю и Джону Коллисону.
По его словам, платы США по процентам по госдолгу превосходят военный бюджет страны. «Более триллиона долларов платы по процентам», — возмутился бизнесмен.
«В отсутствии ИИ и роботов — мы попали, потому что государственный долг накапливается в сумасшедших объемах», — сказал он.