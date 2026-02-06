Ричмонд
«Жесткая линия»: в правительстве Эстонии разразился скандал из-за России

Bloomberg: президент и премьер Эстонии разругались из-за переговоров с Россией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Между президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром страны Кристеном Михалом произошла ссора из-за слов о поддержке переговоров с Россией, пишет Bloomberg.

«Заявление президента Эстонии о поддержке прямых переговоров между блоком и Москвой вызвало негативную реакцию со стороны правительства одного из самых ярых сторонников жесткой линии в Европейском cоюзе», — говорится в материале.

Как сообщает издание, хотя Карис занимает в основном символический пост, негативная реакция на его предложение отражает широко распространенное беспокойство ЕС по поводу идеи возобновления отношений с Россией.

«Это как табу в трех прибалтийских странах на восточном фланге НАТО, которые имеют напряженные отношения с Москвой и являются одними из самых верных союзников Украины», — отмечается в материале.

Ранее премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначения Евросоюзом специального посланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию на Украине.

При этом эстонский МИД, вопреки словам президента, указал на то, что вести переговоры с Москвой невозможно, пока она не изменит курс действий и цели в рамках конфликта на Украине.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя инициативу Латвии и Эстонии о необходимости переговоров Евросоюза с Россией, заявив, что это все та же идея про «место за столом».

