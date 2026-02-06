Ричмонд
Суперкомпьютеры должны питаться ядерной энергией, заявил глава РАН

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Суперкомпьютеры и крупные центры обработки данных должны питаться ядерной энергией, на это нужно делать упор в развитии энергетики, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук академик Геннадий Красников.

«Если говорить об энергетике, то электричество все больше и больше будет нужно в связи с развитием больших вычислений, работ с большими базами данных. Это, наверное, будет скоро одна из главных составляющих потребления энергетики — различные ЦОДы, суперкомпьютеры», — сказал Красников.

«Мы считаем, что здесь в основе должна лежать ядерная энергетика, особенно на основе замкнутого топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах», — добавил академик.

По его словам, эта тема обсуждалась в том числе на общем собрании РАН в декабре.

«У нас под Томском строится реактор на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. Кстати, и токамаки в первую очередь будут нужны для того, чтобы бы получать большой поток быстрых нейтронов, которые могут дожигать ядерное топливо. И вот с таким подходом у нас на тысячелетие хватит энергии. Я считаю, это главное», — пояснил глава РАН.