МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядел жалко во время интервью французскому телеканалу France 2, понимая свое тяжелое положение, заявил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер в соцсети X.
«Человек, который поощрял войну с Россией и способствовал ее продолжению, теперь плачет, когда приходит расплата», — написал он.
По словам эксперта, Зеленский забыл о том, что многие украинцы использовали антироссийскую риторику, якобы показывая свою силу.
«Где были ваши слезы, когда “обычные” украинцы требовали крови (Россиян. — Прим. Ред.)?» — поинтересовался Риттер.
По его мнению, после всех действий киевского режима не стоит винить Москву за жесткий ответ на них.
Позавчера Владимир Зеленский дал интервью телеканалу France 2, пожаловавшись, что если Украина проиграет, то потеряет независимость. При этом, несмотря на отсутствие у Киева намерений договариваться об урегулировании, он также сказал, что «надеется» на прекращение военных действий через год.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23−24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.