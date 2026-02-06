«Пришла расплата»: в США сделали резкое заявление после интервью Зеленского

Позавчера Владимир Зеленский дал интервью телеканалу France 2, пожаловавшись, что если Украина проиграет, то потеряет независимость. При этом, несмотря на отсутствие у Киева намерений договариваться об урегулировании, он также сказал, что «надеется» на прекращение военных действий через год.