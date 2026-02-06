Уиткофф назвал решающим для достижения мира диалог военных США и России

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что встреча с делегацией из США прошла конструктивно. Он отметил, что процесс восстановления отношений между Россией и Америкой, особенно в сфере экономического сотрудничества, продолжает развиваться в позитивном ключе.