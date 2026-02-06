Уиткофф назвал решающим для достижения мира диалог военных США и России

Возобновление высокоуровневого диалога между российскими и американскими военными имеет ключевое значение для поддержания мира. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф по итогам переговоров в Абу-Даби.
«Соединенные Штаты и Россия также договорились установить диалог военных под руководством генерала Алексуса Гринкевича, командующего Европейским командованием США», — написал политик в соцсети X.
Уиткофф уточнил, что этот канал связи был приостановлен с началом конфликта. Спецпосланник добавил, что он «имеет решающее значение для достижения и поддержания мира».
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что встреча с делегацией из США прошла конструктивно. Он отметил, что процесс восстановления отношений между Россией и Америкой, особенно в сфере экономического сотрудничества, продолжает развиваться в позитивном ключе.