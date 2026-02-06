Ричмонд
Уиткофф назвал решающим для достижения мира диалог военных США и России

США и Россия возобновляют важный военный канал связи для поддержания мира.

Источник: Комсомольская правда

Возобновление высокоуровневого диалога между российскими и американскими военными имеет ключевое значение для поддержания мира. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф по итогам переговоров в Абу-Даби.

«Соединенные Штаты и Россия также договорились установить диалог военных под руководством генерала Алексуса Гринкевича, командующего Европейским командованием США», — написал политик в соцсети X.

Уиткофф уточнил, что этот канал связи был приостановлен с началом конфликта. Спецпосланник добавил, что он «имеет решающее значение для достижения и поддержания мира».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что встреча с делегацией из США прошла конструктивно. Он отметил, что процесс восстановления отношений между Россией и Америкой, особенно в сфере экономического сотрудничества, продолжает развиваться в позитивном ключе.

