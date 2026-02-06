Маск заявил, что США могут уступить лидерство в высоких технологиях Китаю

По мнению Маска, США сильно зависят от Китая в переработке редкоземельных элементов, которые он назвал вовсе не такими уж редкими. По его словам, хотя эти материалы добываются в Америке, их отправляют в Китай для переработки, а затем они возвращаются в виде компонентов для магнитов и электродвигателей. Это, по мнению предпринимателя, показывает глобальную уязвимость США в критически важных технологиях.