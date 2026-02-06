Маск рассказал, как правительства могут использовать ИИ и роботов

«Вероятно, самая большая опасность ИИ — или, возможно, самая большая опасность для того, чтобы ИИ и робототехника пошли не по тому пути — это государство. Власти потенциально могут использовать ИИ и роботов для подавления населения. Это вызывает серьёзную обеспокоенность», — сказал Маск в интервью блогерам Дваркешу Пателю и Джону Коллисону.