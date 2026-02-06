Ричмонд
Морпехи уничтожили боевиков «Азова»* на красноармейском направлении

РИА Новости: ВС РФ уничтожили военных «Азова» на красноармейском направлении.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. Российские морпехи уничтожили группу боевиков националистического подразделения «Азов»* (признан террористической организацией) на красноармейском направлении ДНР, сообщил РИА Новости заместитель командира взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Круглый».

Бои велись в ходе последовательной зачистки застройки одного из населенных пунктов, при продвижении малыми штурмовыми группами.

«Каждый дом и каждый подвал зачищался и досматривался. Работали малыми группами — по два человека», — рассказал военнослужащий.

В ходе боестолкновений российские бойцы выявили и уничтожили позиции боевиков «Азова»*.

«Были там и “азовцы”*, их кидали против нас. Подготовка у них, конечно, есть — чуть лучше, чем у обычной пехоты, но смекалки не хватает», — отметил «Круглый».

Он добавил, что противник понес значительные потери.

«Личного состава они потеряли много. Находили и отдельные расчеты, и просто группы личного состава», — уточнил собеседник агентства.

По словам заместителя командира взвода, боевикам было предложено сдаться.

«Кто-то сдавался в плен — мы их брали. Кто-то не захотел. У них всегда есть выбор: мы всегда говорим — сдавайтесь, а дальше они решают сами», — подчеркнул он.

*Запрещенная в России террористическая организация.

