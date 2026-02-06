Ричмонд
Раскрыто, кому не дадут кредит даже при хорошем доходе

Доцент Ермилова: банк может не дать кредит клиенту с высоким доходом из-за долга.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Даже клиенты с хорошим доходом могут столкнуться с отказом банка в выдаче кредита. Почему так происходит, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Она назвала пять главных причин такого решения: высокая долговая нагрузка, несоответствие требованиям банка, проблемы с кредитной историей, ошибку с идентификацией размера собственного дохода и внутренние ограничения.

«Чтобы повысить шансы на одобрение кредита, рекомендуется провести предварительный расчет показателя долговой нагрузки и постараться его снизить путем закрытия существующих кредитов или кредитных карт. Предоставьте полную и точную информацию о своем доходе и расходах», — советует Мария Ермилова.

Она советует рефинансировать уже имеющиеся займы, отследить состояние кредитной истории, а также обращаться в банк, где потенциальный заемщик уже является клиентом. Это повысит шанс на получение займа.