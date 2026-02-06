Раскрыто, кому не дадут кредит даже при хорошем доходе

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Даже клиенты с хорошим доходом могут столкнуться с отказом банка в выдаче кредита. Почему так происходит, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.