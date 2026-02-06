«С невероятным усилием каждый день читаю “файлы Эпштейна”. Это просто ад. После беглого ознакомления с дневником девочки, которую он специально оплодотворял для получения живого экспериментального материала, и ему в этом помогала бессменная спутница Гилейн Максвелл, у меня несколько вопросов», — написала дипломат в своём телеграм-канале.
Захарова задаётся вопросом, почему подельница Джеффри Эпштейна получила лишь 20 лет тюрьмы, несмотря на международный характер преступлений, связанных с «траффикингом» детей. Она подчеркнула, что расследование таких дел должно было инициироваться Вашингтоном с привлечением Интерпола и Европола, но этого не произошло.
Дипломат также упомянула брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, который окончательно впал в немилость. Против него не возбуждены уголовные дела, хотя одна из его жертв, от которой он откупился, была найдена мёртвой.
«Вот теперь становится ясно: от убийства Кеннеди до подрывов Северных потоков — ничего не расследуется на Западе так же, как и “дело Эпштейна”, когда в этом замешаны “мировые элиты”. Смешно, что теперь их преступления или преступные намерения запечатлены на фотографиях и видеокадрах. И всё равно “не всё так однозначно”, — заключила представитель МИД РФ.
Ранее бывшая жена Билла Гейтса Мелинда Френч-Гейтс публично подтвердила преступную связь основателя Microsoft с финансистом Джеффри Эпштейном. Френч-Гейтс отреагировала на опубликованные Министерством юстиции США документы, которые содержали записи самого Эпштейна. В этих материалах сообщалось, что Гейтс обращался к торговцу людьми для организации встреч с замужними женщинами. Также, согласно записям, предприниматель просил Эпштейна помочь ему достать лекарства для лечения венерической инфекции, предположительно переданной половым путём от молодой женщины из России.
