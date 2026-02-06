Ричмонд
Захарова: Запад игнорирует преступления, связанные с «мировыми элитами»

Запад предпочитает не расследовать крупные дела, когда дело касается «мировых элит». Об этом пишет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментируя дело американского финансиста Джеффри Эпштейна, она охарактеризовала файлы как «просто ад».

Источник: Life.ru

«С невероятным усилием каждый день читаю “файлы Эпштейна”. Это просто ад. После беглого ознакомления с дневником девочки, которую он специально оплодотворял для получения живого экспериментального материала, и ему в этом помогала бессменная спутница Гилейн Максвелл, у меня несколько вопросов», — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Захарова задаётся вопросом, почему подельница Джеффри Эпштейна получила лишь 20 лет тюрьмы, несмотря на международный характер преступлений, связанных с «траффикингом» детей. Она подчеркнула, что расследование таких дел должно было инициироваться Вашингтоном с привлечением Интерпола и Европола, но этого не произошло.

Дипломат также упомянула брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, который окончательно впал в немилость. Против него не возбуждены уголовные дела, хотя одна из его жертв, от которой он откупился, была найдена мёртвой.

«Вот теперь становится ясно: от убийства Кеннеди до подрывов Северных потоков — ничего не расследуется на Западе так же, как и “дело Эпштейна”, когда в этом замешаны “мировые элиты”. Смешно, что теперь их преступления или преступные намерения запечатлены на фотографиях и видеокадрах. И всё равно “не всё так однозначно”, — заключила представитель МИД РФ.

Ранее бывшая жена Билла Гейтса Мелинда Френч-Гейтс публично подтвердила преступную связь основателя Microsoft с финансистом Джеффри Эпштейном. Френч-Гейтс отреагировала на опубликованные Министерством юстиции США документы, которые содержали записи самого Эпштейна. В этих материалах сообщалось, что Гейтс обращался к торговцу людьми для организации встреч с замужними женщинами. Также, согласно записям, предприниматель просил Эпштейна помочь ему достать лекарства для лечения венерической инфекции, предположительно переданной половым путём от молодой женщины из России.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

