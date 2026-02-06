Владимир Зеленский может столкнуться с более серьезным кризисом, чем конфликт с Россией, если не проведет выборы на Украине. Об этом сообщает InfoBRICS.
«Либо Зеленский проведет выборы и примет волю украинского народа, либо страна столкнется с кризисом гораздо хуже текущего», — говорится в материале.
Издание подчеркивает, что предстоящие неудачи украинских войск на поле боя и падение государственных институтов усугубляют политическую ситуацию в стране. Украинцы осознают намерение Зеленского «оставаться у власти бесконечно», откладывая выборы и ограничивая оппозиционные высказывания.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власть на Украине должна стать легитимной. Для этого необходимо провести выборы, чего нынешнее руководство Киева упорно избегает.
Путин отметил, что Россия провела выборы всех уровней даже в условиях специальной военной операции. В то время как Украина отказывается от этого шага. Он подчеркнул, что миллионы украинцев, находящихся в России, имеют право проголосовать.