Бессент признался, что США помогли вызвать массовые протесты в Иране

«Минфин, и то, что мы сделали, — это создали нехватку долларов в стране (в Иране — ред.). На выступлении в Экономическом клубе Нью-Йорка в марте я изложил эту стратегию. Она привела к быстрой, и, я бы сказал, грандиозной развязке в декабре, когда один из крупнейших банков Ирана обанкротился… Центральному банку пришлось печатать деньги. Иранская валюта рухнула, инфляция взлетела, и поэтому мы увидели иранский народ на улицах», — сказал он, давая показания перед комитетом сената по экономике.