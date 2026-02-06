Бессент признался, что США помогли вызвать массовые протесты в Иране

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Глава министерства финансов США Скотт Бессент признал, что именно действия его ведомства вызвали долларовый кризис в Иране и спровоцировали массовые протесты.
«Минфин, и то, что мы сделали, — это создали нехватку долларов в стране (в Иране — ред.). На выступлении в Экономическом клубе Нью-Йорка в марте я изложил эту стратегию. Она привела к быстрой, и, я бы сказал, грандиозной развязке в декабре, когда один из крупнейших банков Ирана обанкротился… Центральному банку пришлось печатать деньги. Иранская валюта рухнула, инфляция взлетела, и поэтому мы увидели иранский народ на улицах», — сказал он, давая показания перед комитетом сената по экономике.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в пятницу вновь сядут за стол переговоров в Маскате, столице Омана, чтобы преодолеть разногласия по иранской ядерной программе. Встреча состоится впервые после многомесячной паузы, вызванной открытой фазой ирано-израильского конфликта в июне 2025 года, при этом к этому моменту стороны провели пять раундов консультаций.