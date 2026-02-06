Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессент признался, что США помогли вызвать массовые протесты в Иране

Бессент: США создали нехватку долларов в Иране, вызвавшую массовые протесты.

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Глава министерства финансов США Скотт Бессент признал, что именно действия его ведомства вызвали долларовый кризис в Иране и спровоцировали массовые протесты.

«Минфин, и то, что мы сделали, — это создали нехватку долларов в стране (в Иране — ред.). На выступлении в Экономическом клубе Нью-Йорка в марте я изложил эту стратегию. Она привела к быстрой, и, я бы сказал, грандиозной развязке в декабре, когда один из крупнейших банков Ирана обанкротился… Центральному банку пришлось печатать деньги. Иранская валюта рухнула, инфляция взлетела, и поэтому мы увидели иранский народ на улицах», — сказал он, давая показания перед комитетом сената по экономике.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в пятницу вновь сядут за стол переговоров в Маскате, столице Омана, чтобы преодолеть разногласия по иранской ядерной программе. Встреча состоится впервые после многомесячной паузы, вызванной открытой фазой ирано-израильского конфликта в июне 2025 года, при этом к этому моменту стороны провели пять раундов консультаций.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше