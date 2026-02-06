Мошенники шлют письма с предложением оформить семейную налоговую выплату

«В социальных сетях и мессенджерах распространяются агрессивные объявления. Например: “Получите 7% от НДФЛ уже в феврале! Оплатите комиссию 299 ₽ за оформление”. Мошенники ссылаются на реальный закон о возврате 7% НДФЛ для семей с двумя и более детьми, который вступил в силу с 1 января 2026 года. Однако они умалчивают, что подача заявлений в ФНС начнется только с 1 июня 2026 года», — предупредили в пресс-службе.