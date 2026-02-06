Ричмонд
МИД РФ: Европа продолжает играть деструктивную роль в переговорах по Украине

Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что Европа продолжает играть негативную роль в процессе переговоров по Украине. Он констатировал, что российская сторона не видит «даже малейших признаков “поумнения” со стороны европейцев. Об этом дипломат рассказал газете “Известия”.

Источник: Life.ru

«Да, абсолютно. Здесь никаких даже малейших признаков “поумнения” мы не видим абсолютно», — уточнил Любинский.

Он подчеркнул, что когда возобновится серьёзный диалог о принципах построения безопасности, вопрос о нерасширении НАТО будет поставлен с новой остротой. По его словам, эта тема остаётся ключевой в повестке десятилетия и является одной из основных причин нынешних деструктивных процессов в сфере безопасности на континенте.

Заявление прозвучало на фоне второго раунда переговоров по Украине в Абу-Даби, в котором участвовали делегации России, США и Украины. Москва неоднократно выражала готовность к дипломатическому урегулированию, включая обсуждение предложенного Вашингтоном плана. В то же время в Кремле указывали, что желание Киева договариваться остаётся под вопросом.

Ранее сообщалось, что европейцы получают одностороннюю информацию о конфликте на Украине из-за запрета на вещание российских СМИ. Руководство Евросоюза ввело политическую цензуру, не давая возможности узнать позицию России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что люди имеют право знать позиции обеих сторон, но Брюссель лишил их этого права.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

