«Да, абсолютно. Здесь никаких даже малейших признаков “поумнения” мы не видим абсолютно», — уточнил Любинский.
Он подчеркнул, что когда возобновится серьёзный диалог о принципах построения безопасности, вопрос о нерасширении НАТО будет поставлен с новой остротой. По его словам, эта тема остаётся ключевой в повестке десятилетия и является одной из основных причин нынешних деструктивных процессов в сфере безопасности на континенте.
Заявление прозвучало на фоне второго раунда переговоров по Украине в Абу-Даби, в котором участвовали делегации России, США и Украины. Москва неоднократно выражала готовность к дипломатическому урегулированию, включая обсуждение предложенного Вашингтоном плана. В то же время в Кремле указывали, что желание Киева договариваться остаётся под вопросом.
Ранее сообщалось, что европейцы получают одностороннюю информацию о конфликте на Украине из-за запрета на вещание российских СМИ. Руководство Евросоюза ввело политическую цензуру, не давая возможности узнать позицию России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что люди имеют право знать позиции обеих сторон, но Брюссель лишил их этого права.
