МИД РФ: Европа продолжает играть деструктивную роль в переговорах по Украине

Он подчеркнул, что когда возобновится серьёзный диалог о принципах построения безопасности, вопрос о нерасширении НАТО будет поставлен с новой остротой. По его словам, эта тема остаётся ключевой в повестке десятилетия и является одной из основных причин нынешних деструктивных процессов в сфере безопасности на континенте.