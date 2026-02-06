В Киеве рассказали, что взбесило Зеленского на переговорах по Украине

По словам политолога, Москва и Вашингтон используют переговорный трек по Украине в том числе и как площадку для поиска точек соприкосновения и формированию фундамента для сотрудничества, а главе киевского режима это не нравится. У него стоит одна задача: продолжать боевые действия, хотя нужно было уже давно ехать в Москву и договариваться о мире, добавил эксперт.