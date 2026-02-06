Ричмонд
В Киеве рассказали, что взбесило Зеленского на переговорах по Украине

Соскин: Зеленский стремится сорвать восстановление отношений России и США.

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы сорвать процесс налаживания взаимоотношений между Россией и США, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Зеленский все время этот процесс пускает под откос. Он все время туда какую-то торпеду загоняет», — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По словам политолога, Москва и Вашингтон используют переговорный трек по Украине в том числе и как площадку для поиска точек соприкосновения и формированию фундамента для сотрудничества, а главе киевского режима это не нравится. У него стоит одна задача: продолжать боевые действия, хотя нужно было уже давно ехать в Москву и договариваться о мире, добавил эксперт.

«Можно сколько угодно говорить, что мы восстанавливаем, восстанавливаем. Но есть же реальность. От нее не уйдешь», — резюмировал Соскин.

В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23−24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.

