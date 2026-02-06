DT сообщила о намерении лейбористов найти замену Стармеру

«Один из министров заявил газете The Telegraph, что ситуация “экзистенциальна”, и сказал, что депутаты от Лейбористской партии теперь замышляют заговор против сэра Кира», — говорится в публикации.
Собеседник также рассказал, что его коллеги по партии призывают вице-премьера Великобритании Анджелу Рейнер и главу минздрава Уэса Стритинга «начать борьбу за лидерство».
Газета The i Paper 31 января сообщила, что около 51% британцев считают, что Стармера следует заменить на посту лидера Лейбористской партии. Опрос, который был проведен c 28 по 29 января с участием 1513 британцев, показал, что лишь 21% респондентов хотят, чтобы Стармер остался на своем посту. Еще 28% опрошенных не смогли дать определенный ответ на вопрос о премьер-министре.