DT сообщила о намерении лейбористов найти замену Стармеру

Газета The i Paper 31 января сообщила, что около 51% британцев считают, что Стармера следует заменить на посту лидера Лейбористской партии. Опрос, который был проведен c 28 по 29 января с участием 1513 британцев, показал, что лишь 21% респондентов хотят, чтобы Стармер остался на своем посту. Еще 28% опрошенных не смогли дать определенный ответ на вопрос о премьер-министре.