Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DT сообщила о намерении лейбористов найти замену Стармеру

Представители Лейбористской партии Великобритании ищут замену действующему лидеру партии и премьер-министру королевства Киру Стармеру. Об этом 5 февраля сообщила газета The Daily Telegraph (DT).

Источник: AP 2024

«Один из министров заявил газете The Telegraph, что ситуация “экзистенциальна”, и сказал, что депутаты от Лейбористской партии теперь замышляют заговор против сэра Кира», — говорится в публикации.

Собеседник также рассказал, что его коллеги по партии призывают вице-премьера Великобритании Анджелу Рейнер и главу минздрава Уэса Стритинга «начать борьбу за лидерство».

Газета The i Paper 31 января сообщила, что около 51% британцев считают, что Стармера следует заменить на посту лидера Лейбористской партии. Опрос, который был проведен c 28 по 29 января с участием 1513 британцев, показал, что лишь 21% респондентов хотят, чтобы Стармер остался на своем посту. Еще 28% опрошенных не смогли дать определенный ответ на вопрос о премьер-министре.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше