Россия ждет консультаций с Данией по «Северным потокам», заявил посол

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россия рассчитывает скоро провести консультации с Данией по досудебным претензиям в связи с терактом на «Северных потоках», заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
«Рассчитываем, что Россия и Дания в скором времени проведут консультации по этому вопросу», — сказал посол, комментируя рассмотрение российской досудебной претензии в связи с терактом на газопроводах.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Согласно опубликованному ранее на сайте Верховного суда ФРГ документу, суд считает весьма вероятным, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию экс-офицер ВСУ, который ранее проходил под именем Сергей Кузнецов, совершил диверсию на «Северных потоках» по поручению государства. Как сообщал МИД РФ, Россия не примет за чистую монету утверждения о том, что за подрывом «Северных потоков» стоит только Киев.