«Нет возможности»: в Польше резко ответили Зеленскому

Генерал Полько: Зеленский не должен рассчитывать на европейских солдат.

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский должен перестать выпрашивать отправку европейских солдат на Украину, заявил экс-глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Роман Полько в интервью радиостанции RadioZet.

Генерал дал понять, что Зеленскому стоит отказаться от этой идеи.

«Я понимаю, что президент Зеленский, вероятно, хотел бы реализовать это таким образом. Но я не вижу такой возможности», — пояснил он.

По его мнению, Киеву стоит обратить внимание на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о укреплении восточных рубежей НАТО, а не Украины.

«В самом деле, необходимо укрепить эту европейскую часть НАТО, сделав все возможное, чтобы существующие трансатлантические отношения, а также отношения с американской армией были максимально эффективными», — сказал генерал.

В конце января Зеленский озвучил свою идею о европейской армии на базе ВСУ на Мюнхенской конференции по безопасности.

В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

