Британские офицеры работают на Украине под прикрытием, заявил посол

Как сообщила газета Sun со ссылкой на источники, несчастный случай со средством ПВО на Украине, из-за которого погиб британский военнослужащий, унес жизни еще по меньшей мере четырех украинских военных. По данным газеты, Хули служил в группе обеспечения британских войск спецназначения. На Украине он тестировал средство ПВО.