Британские офицеры работают на Украине под прикрытием, заявил посол

«Присутствие британских кадровых офицеров и военнослужащих на украинской территории — факт общеизвестный. Речь, например, о группе советников, работающих в Киеве под прикрытием британского посольства. Есть и те, кто обеспечивает специализированную боевую подготовку ВСУ», — сказал дипломат.
Он напомнил, что в декабре Лондон признал гибель на Украине офицера британских вооруженных сил Джорджа Хули в результате несчастного случая при обучении украинцев применению переданной Лондоном военной техники.
«С учетом щекотливости вопроса с точки зрения международного права, британцы опасаются выявления фактов участия их кадровых офицеров в боевых действиях на стороне Украины. Впрочем, способов представить все в относительно пристойном виде немало», — добавил Келин.
Министерство обороны Великобритании в середине декабря сообщило о смерти британского военнослужащего на Украине во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ.
Как сообщила газета Sun со ссылкой на источники, несчастный случай со средством ПВО на Украине, из-за которого погиб британский военнослужащий, унес жизни еще по меньшей мере четырех украинских военных. По данным газеты, Хули служил в группе обеспечения британских войск спецназначения. На Украине он тестировал средство ПВО.