Риттер: Зеленский выглядит жалко, осознавая реальное положение дел

Риттер выразил мнение, что Зеленский выглядел растерянным во время интервью французскому телеканалу.

Источник: Аргументы и факты

Бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер раскритиковал выступление Владимира Зеленского в интервью французскому телеканалу France 2. В своей публикации в социальной сети X* он заявил, что украинский лидер выглядел растерянным и осознающим сложность текущей ситуации.

Риттер выразил мнение, что Зеленский ранее поддерживал продолжение конфликта с Россией и теперь сталкивается с его последствиями. Он также отметил, что, по его оценке, в украинском обществе долгое время звучала жёсткая антироссийская риторика, которая, как считает аналитик, подавалась как проявление силы.

«Где были ваши слезы, когда “обычные” украинцы требовали крови?» — отметил Риттер.

Поводом для его комментариев стало недавнее интервью Зеленского France 2, в котором тот говорил о риске утраты независимости в случае поражения Украины и выразил надежду на прекращение боевых действий в течение года, несмотря на отсутствие конкретных договорённостей по урегулированию.

Ранее Зеленский на фоне провалов украинских войск пожаловался, что Украина, которую финансируют западные страны, с поражением в конфликте «потеряет независимость».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

