Венесуэла одобрила закон о всеобщей амнистии по политическим делам

Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила закон «об амнистии для демократического сосуществования», распространяющийся на уголовные дела, связанные с политическим насилием начиная с 1999 года. Информацию предоставил законодательный орган страны.

«Национальная ассамблея единогласно одобрила проект закона об амнистии для демократического сосуществования», — сообщила пресс-служба законодательного органа в социальной сети X.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о давлении на российские компании в Венесуэле после смены власти. Он отметил, что после удара США по стране 3 января и ареста президента Николаса Мадуро и его супруги российские компании столкнулись с попытками их вытеснения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
