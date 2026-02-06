Венесуэла одобрила закон о всеобщей амнистии по политическим делам

«Национальная ассамблея единогласно одобрила проект закона об амнистии для демократического сосуществования», — сообщила пресс-служба законодательного органа в социальной сети X.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о давлении на российские компании в Венесуэле после смены власти. Он отметил, что после удара США по стране 3 января и ареста президента Николаса Мадуро и его супруги российские компании столкнулись с попытками их вытеснения.
