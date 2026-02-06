Ричмонд
США признали свою роль в протестах в Иране: как повлиял Минфин

Бессент: США вызвали протесты, создав нехватку долларов в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Глава Минфина США Скотт Бессент признал, что действия его ведомства стали причиной долларового кризиса в Иране и спровоцировали протесты. Об этом он заявил, давая показания перед комитетом Сената по экономике.

«Минфин, и то, что мы сделали, — это создали нехватку долларов в стране [в Иране]. На выступлении в Экономическом клубе Нью-Йорка в марте я изложил эту стратегию. Она привела к быстрой, и, я бы сказал, грандиозной развязке в декабре», — сказал министр.

Бессент отметил, что эти меры спровоцировали банкротство одного из крупнейших банков Ирана, обрушение иранской валюты и рост инфляции. Он уточнил, что экономические последствия стали причиной выхода людей на улицы.

Ранее KP.RU сообщал, что волна протестов в Иране началась в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. В ходе акций демонстранты разгромили 26 банков и 10 государственных учреждений. Также подожгли 25 мечетей. Погибло около двух тысяч человек.

