Пасынок Сырского рассказал, что был «проклят» родителями главкома ВСУ

Приемный сын главкома ВСУ Иван жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию — вместе с братом и матерью. Иван выступает против киевского режима, в марте 2024 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.