Толпа потребовала от Карла III расследовать связи экс-принца Эндрю с Эпштейном

«Карл, Карл! Вы оказываете давление на полицию, чтобы она начала расследование в отношении Эндрю?» — задал вопрос один из присутствующих.
Монарх проигнорировал выкрик и пошёл дальше, сотрудники полиции попросили мужчину удалиться, после чего он покинул площадку. Позже журналист, присутствовавший на месте, также обратился к Карлу III с аналогичным вопросом.
Ранее Эндрю Маунтбеттен-Виндзор ночью сбежал из загородной резиденции «Ройял-Лодж» из-за новых деталей о его связях с Эпштейном. Предполагается, что решение ускорить выезд стало следствием тревоги короля Карла III после публикации писем из файлов Эпштейна, в которых Эндрю изъявил желание быть «домашним животным» финансиста. А сотрудники поместья Сандрингем отказались работать на бывшего принца.
