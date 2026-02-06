Ричмонд
Толпа потребовала от Карла III расследовать связи экс-принца Эндрю с Эпштейном

Во время официального визита британского короля Карла III в Дедхэм возник инцидент с участником толпы, который потребовал начать разбирательство по поводу связей бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Sky News.

Источник: Life.ru

«Карл, Карл! Вы оказываете давление на полицию, чтобы она начала расследование в отношении Эндрю?» — задал вопрос один из присутствующих.

Монарх проигнорировал выкрик и пошёл дальше, сотрудники полиции попросили мужчину удалиться, после чего он покинул площадку. Позже журналист, присутствовавший на месте, также обратился к Карлу III с аналогичным вопросом.

Ранее Эндрю Маунтбеттен-Виндзор ночью сбежал из загородной резиденции «Ройял-Лодж» из-за новых деталей о его связях с Эпштейном. Предполагается, что решение ускорить выезд стало следствием тревоги короля Карла III после публикации писем из файлов Эпштейна, в которых Эндрю изъявил желание быть «домашним животным» финансиста. А сотрудники поместья Сандрингем отказались работать на бывшего принца.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

