Черные лебеди и политические ритуалы угрожают выборам в Приморье

Так, она представила собирательный «идеальный образ кандидата», который, по данным социологии, наиболее востребован у жителей Приморья.
«Патриот, умеющий слушать и вести диалог, признавать ошибки, быть открытым в соцсетях и лично вовлеченным в развитие своей территории. Человек без пафоса, с закатанными рукавами, который живет здесь и связывает свое будущее с регионом», — рассказала она.
Также она отметила, что по данным опросов сейчас лидирует в регионе «Единая Россия» с результатом в 51%. Исследование проводилось среди более чем 3 тысяч респондентов. Второе место по партийным предпочтениям занимает ЛДПР. Причем социологи фиксируют умеренное снижение поддержки практически у всех парламентских партий.
При этом более 62% приморцев заявили о стабильном участии в выборах, что, по оценке экспертов, говорит о сформировавшейся электоральной культуре. Для избирателей важны не развлекательные элементы, а прозрачность и безопасность голосования: видеонаблюдение, участие наблюдателей, организованность процесса и комфорт на участках.
В то же время кандидат политических наук Виктор Бурлаков призвал не переоценивать предсказуемость избирательного процесса. По его мнению, в последние годы выборы все чаще приобретают ритуальный характер, где ключевым становится не столько политическая конкуренция, сколько формальное соблюдение процедур.
Однако он подчеркнул, что «мы на самом деле плохо понимаем общество, в котором живем». А если учесть ритуализированность выборов, который порождает дальше ритуал социальных опросов, то возникает вероятность «черного лебедя».
«Неожиданных социальных всплесков, которые могут возникнуть из-за, казалось бы, локальных решений», — резюмировал политолог.