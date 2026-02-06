Владимир Зеленский должен прекратить настаивать на отправке европейских войск на Украину. Об этом заявил экс-глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Роман Полько.
«Я понимаю, что Зеленский, вероятно, хотел бы реализовать это таким образом. Но я не вижу такой возможности», — сказал генерал в интервью радиостанции RadioZet.
Полько подчеркнул, что Киеву стоит обратить внимание на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости укрепления восточных границ альянса, а не Украины.
По его словам, ключевым должно быть максимальное повышение эффективности трансатлантических отношений и взаимодействия с армией США.
Ранее KP.RU писал, что Россия считает неприемлемым размещение военных альянса у своих границ. Страны ЕС используют нацистский режим в Киеве как инструмент ведения войны против России. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва наблюдает за аномально высокой активностью войск НАТО вдоль своих границ.