Зеленскому ничего не светит: в Польше резко высказались об отправке войск на Украину

Генерал Полько: Зеленскому не следует рассчитывать на европейских солдат.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский должен прекратить настаивать на отправке европейских войск на Украину. Об этом заявил экс-глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Роман Полько.

«Я понимаю, что Зеленский, вероятно, хотел бы реализовать это таким образом. Но я не вижу такой возможности», — сказал генерал в интервью радиостанции RadioZet.

Полько подчеркнул, что Киеву стоит обратить внимание на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости укрепления восточных границ альянса, а не Украины.

По его словам, ключевым должно быть максимальное повышение эффективности трансатлантических отношений и взаимодействия с армией США.

Ранее KP.RU писал, что Россия считает неприемлемым размещение военных альянса у своих границ. Страны ЕС используют нацистский режим в Киеве как инструмент ведения войны против России. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва наблюдает за аномально высокой активностью войск НАТО вдоль своих границ.

