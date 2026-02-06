Глава РАН назвал причину погодных аномалий в Москве

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Погодные аномалии в Москве зимой в последние несколько лет являются частью глобального потепления, оно приводит и к другим природным катаклизмам в России, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.
Первая пятидневка февраля может стать в Москве самой холодной в текущем веке, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Да, это ее часть», — сказал глава РАН, отвечая на вопрос, являются ли небывало высокие и низкие температуры в Москве зимой частью проблемы глобального потепления.
По словам Красникова, глобальное потепление приводит еще и к тому, что в России появляется все больше таких экстремальных погодных явлений, как ураганы, тайфуны, которые раньше были достаточно редкими.
«Это приводит к климатическим катаклизмам, к которым в том числе и наша страна должна быть готовой», — добавил Красников.