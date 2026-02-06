Изолированные в Сумской области подразделения ВСУ едят снег, чтобы выжить

«В одном из радиоперехватов, которые мы делали, противник жаловался на то, что у него давно уже нет воды, что они уже снег едят, и его они даже не могут растопить, потому что нельзя разжигать костёр, да и для оружия у них тоже ничего нет», — отметил командир «Ахмата».