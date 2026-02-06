Ричмонд
Изолированные в Сумской области подразделения ВСУ едят снег, чтобы выжить

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области оказались в полной изоляции от поставок продовольствия и боеприпасов. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, пишет РИА «Новости».

По словам Алаудинова, низкие температуры серьёзно осложняют работу обеих сторон, но в то же время создают возможность для изоляции сил противника. Он уточнил, что в некоторых районах Сумской области группы ВСУ полностью отрезаны от снабжения.

«В одном из радиоперехватов, которые мы делали, противник жаловался на то, что у него давно уже нет воды, что они уже снег едят, и его они даже не могут растопить, потому что нельзя разжигать костёр, да и для оружия у них тоже ничего нет», — отметил командир «Ахмата».

Алаудинов добавил, что ВСУ не могут обеспечить снабжение, эвакуировать раненых и погибших. Такая ситуация длится уже более месяца.

Ранее сообщалось, что украинские военные спешно покидают позиции в Краснопольском районе Сумской области. По данным российских силовых структур, оборона ВСУ на этом участке находится под угрозой, а личный состав отступает, бросая вооружение. На оставленных позициях были обнаружены пустые бутылки от спиртного и средства индивидуальной защиты, что говорит о низком моральном духе военнослужащих. Ёмкости для воды опустели.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.