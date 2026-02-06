В Приморье мужчину осудили на 15 лет за диверсию на сотовой станции

«Судом установлено, что в период с… 7 августа 2024 года по… 10 августа 2024 года мужчина совершил диверсию, то есть осуществил поджог, направленный на разрушение базовой станции на территории Приморского края в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба», — говорится в сообщении.