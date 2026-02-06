Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламент Венесуэлы одобрил законопроект о всеобщей амнистии

Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно одобрила законопроект «Об амнистии для демократического сосуществования». Документ подразумевает освобождение большинства заключенных, осужденных с 1999 по 2026 годы.

Источник: AP 2024

Законопроект внесла на рассмотрение временный президент Делси Родригес. После голосования в первом чтении она призвала депутатов ускорить консультации для окончательного принятия документа.

«Процесс консультаций должен быть тщательным и трудоемким. Давайте не будем бояться говорить со всеми, с каждым, кто хочет нам что-то сказать, с каждым, кто может что-то рассказать, с каждым, кто может что-то предложить», — сказал спикер парламента, брат Делси Родригес, Хорхе Родригес (цитата по Infobae).

Документ предусматривает возвращение имущества и возможность возвращения на родину для вынужденных эмигрантов. После принятия закона из тюрем будут освобождены в том числе осужденные за подстрекательство, сопротивление власти, мятеж и государственную измену. При этом из-под действия амнистии исключены статьи о нарушении прав человека, убийстве, коррупции и наркоторговле.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше