Источник: Иран консультируется с Россией и Китаем в свете переговоров с США

ТЕГЕРАН, 6 фев — РИА Новости. Тегеран проводит консультации с Москвой и Пекином в преддверии переговоров Ирана и США по ядерной программе исламской республики, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.
«Иран со всей серьезностью стремится к нахождению решения, которое отвечало бы интересам всех сторон, в частности (интересам — ред.) стран региона (Ближнего Востока — ред.), и в этих целях проводит консультации с региональными игроками, Россией и Китаем, несмотря на то что давление, оказываемое близкими к Израилю радикальными кругами, усложняет процесс», — сказал собеседник агентства.
Шестого февраля глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф начнут переговоры, чтобы решить существующие между Тегераном и Вашингтоном разногласия, связанные с иранской ядерной программой. Встреча сторон, как заявили в Тегеране, пройдет в Маскате, столице Омана, и как подчеркивают иранские СМИ, будет носить непрямой характер. Переговоры между Тегераном и Вашингтоном состоятся впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года (Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций).