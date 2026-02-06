Ричмонд
Эксперт назвал самую доступную рыбу в России

РИА Новости: минтай является самой доступной рыбой в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Минтай является уникальным источником белка, так как он не выращивается искусственно и при этом доступнее другой рыбы, заявил РИА Новости президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.

«Минтай — уникальная рыба. И вот в таком, если позволите, глобальном смысле, она уникальна в том плане, что это дикий, природный белок, который выращен без участия человека», — сказал он на деловой сессии Ассоциации добытчиков минтая по развитию рыбного рынка.

Президент АДМ отметил, что в этом и состоит отличие минтая от других источников белка, таких как курица и аквакультура — они выращиваются искусственно.

«Немаловажное преимущество минтая — это доступная цена в сравнении с другими видами рыбы. В России минтай входит в топ самых доступных видов рыбы по цене», — подчеркнул Буглак.

Кроме того, он назвал эту рыбу диетической, потому что в ней на 100 грамм продукта содержится 20 грамм белка и 1 грамм жира.

Также, по словам Буглака, минтай универсален для переработки, его можно использовать для производства широкой линейки продуктов, в том числе филе, продукции в панировке, полуфабрикатов и специй.

Минтай — самая массовая рыба России. Его доля в национальном вылове превышает 40%, а в прошлом году российские рыбаки установили рекорд, добыв 2,2 миллиона тонн минтая.