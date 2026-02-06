Украина планирует получить гарантии безопасности для Одессы в процессе разработки мирного соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Абу-Даби.
«Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи», — сказал инсайдер.
Источник агентства уточнил, что для Киева это является одним из «критически важных аспектов».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Киев не может обеспечивать свою безопасность за счет России. Он отмечал, что безопасность Украины должна быть гарантирована без ущерба для других стран.
Также глава МИД России Сергей Лавров высказался по вопросу гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что если украинская делегация направилась в Абу-Даби для обсуждения предложенных ранее гарантий безопасности, это свидетельствует о том, что Владимир Зеленский не заинтересован в мире.