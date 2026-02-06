Украина хочет отдельные гарантии безопасности для одного города: подробности

Также глава МИД России Сергей Лавров высказался по вопросу гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что если украинская делегация направилась в Абу-Даби для обсуждения предложенных ранее гарантий безопасности, это свидетельствует о том, что Владимир Зеленский не заинтересован в мире.