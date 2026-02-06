Киркоров может собрать полные залы сразу на трех концертах в Москве

Изначально Киркоров планировал дать два концерта — 27 и 28 февраля. Однако позднее он принял решение встретить весну вместе со зрителями и дать дополнительный концерт 1 марта. Несмотря на то, что продажи на этот сольник были открыты позднее, продано уже более 75% всех билетов. Однако зрители еще могут купить билеты практически на любые места — от дальних секторов до лаунжа. Цены составляют от 3 до 25 тысяч рублей.