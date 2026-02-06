Ричмонд
Захарова: На Западе ничего не расследуется, если замешаны «мировые элиты»

Захарова написала, что, читая «файлы Эпштейна», она пришла к выводу о схожем подходе к ряду резонансных дел.

— Вот теперь становится ясно: от убийства Кеннеди до подрывов Северных потоков — ничего не расследуется на Западе так же, как и «дело Эпштейна», когда в этом замешаны «мировые элиты», — отметила дипломат в своем Telegram-канале.

Она также задалась вопросами, почему не проводилось международное расследование по факту торговли людьми и почему не возбуждены уголовные дела в отношении британца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, откупившегося от своей жертвы, которая недавно была найдена мертвой.

Минюст США опубликовал более 3,5 миллиона новых файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. В них упоминаются глава США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и даже бывший глава ЛДПР Владимир Жириновский. Одними бизнесмен восхищался, других, вероятно, приглашал на свой знаменитый остров, где детей вовлекали в проституцию. Эпштейн писал о коррупции на Украине и планировал передать Кремлю «ценные сведения» об американском президенте. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом новых рассекреченных файлов.

Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
