Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале публикацию документов по скандальному делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявила о системной неспособности Запада расследовать преступления, в которые вовлечены влиятельные лица. Она также раскритиковала ход расследования и поставила острые вопросы о его итогах.
Захарова написала, что, читая «файлы Эпштейна», она пришла к выводу о схожем подходе к ряду резонансных дел.
— Вот теперь становится ясно: от убийства Кеннеди до подрывов Северных потоков — ничего не расследуется на Западе так же, как и «дело Эпштейна», когда в этом замешаны «мировые элиты», — отметила дипломат в своем Telegram-канале.
Она также задалась вопросами, почему не проводилось международное расследование по факту торговли людьми и почему не возбуждены уголовные дела в отношении британца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, откупившегося от своей жертвы, которая недавно была найдена мертвой.
Минюст США опубликовал более 3,5 миллиона новых файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. В них упоминаются глава США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и даже бывший глава ЛДПР Владимир Жириновский. Одними бизнесмен восхищался, других, вероятно, приглашал на свой знаменитый остров, где детей вовлекали в проституцию. Эпштейн писал о коррупции на Украине и планировал передать Кремлю «ценные сведения» об американском президенте. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом новых рассекреченных файлов.