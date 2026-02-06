Высокопоставленный представитель госдепа Сара Роджерс в декабре ездила в Европу для переговоров с несколькими представителями этих организаций. Издание относит эти учреждения к правоцентристским и подчеркивает, что их взгляды совпадают с позицией администрации США и разделяют ее опасения о разрушении европейской цивилизации.